Feuerwehr Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Marsberg 21 Jahre alter Autofahrer fährt gegen Baum und stirbt Von dpa | 20.12.2022, 11:39 Uhr

Ein 21 Jahre alter Autofahrer ist in Marsberg (Hochsauerlandkreis) gegen einen Baum gefahren und gestorben. Der Mann war nach Polizeiangaben vom Dienstag auf einer Landstraße unterwegs und kam aus zunächst ungeklärter Ursache von der Straße ab. Er starb am Montagnachmittag noch an der Unfallstelle.