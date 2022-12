Rettungshubschrauber Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfall 21-jähriger Skifahrer verunglückt im Zillertal Von dpa | 27.12.2022, 11:34 Uhr

Ein junger Mann aus Dortmund ist beim Skifahren in Tirol schwer verletzt worden. Wie die Polizei am späten Montagabend mitteilte, verunglückte der 21-Jährige am zweiten Weihnachtsfeiertag bei Ried im Zillertal, wo er von einem unbekannten Skifahrer offenbar von der Piste abgedrängt wurde. Er sei über den Rand hinausgeraten und gegen eine angrenzende Steinmauer geprallt. Der 21-Jährige sei noch vor Ort erstversorgt und dann in eine Klinik nach Innsbruck geflogen worden.