Messerangriff Fitnessstudio-Attacke: 21-jähriger weiter in Lebensgefahr Von dpa | 02.05.2023, 12:57 Uhr

Zwei Wochen nach dem Messerangriff in einem Duisburger Fitnessstudio schwebt ein 21-jähriger Freizeitsportler weiter in Lebensgefahr. Der bei dem Angriff schwer verletzte Mann benötige eine weitere Operation. Die sei derzeit aber wegen seines Gesamtzustandes nicht möglich, sagte ein Duisburger Polizeisprecher am Dienstag.