Von dpa | 19.02.2023, 11:03 Uhr

Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos in Preußisch Oldendorf (Kreis Minden Lübbecke) sind drei Menschen verletzt worden. Eine 21-jährige Autofahrerin sei am Samstagabend auf der B56 am Ende einer Kurve mit ihrem Auto aus bislang ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dort sei die Frau mit dem ihr entgegenkommenden Wagen eines 33-jährigen Fahrers kollidiert.