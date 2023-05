Krankenwagen Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Viersen 21 Grundschulkinder bei Busunfall leicht verletzt Von dpa | 08.05.2023, 16:47 Uhr

Bei der Notbremsung eines Busses in Tönisvorst bei Düsseldorf sind 21 Grundschulkinder und eine Lehrkraft leicht verletzt worden. Der Bus sei am Montagmorgen auf dem Weg zu einem Schulausflug gewesen, teilte die Polizei mit. Mitgefahren seien insgesamt 42 Kinder aus der zweiten und dritten Klasse einer Tönisvorster Grundschule sowie zwei Lehrkräfte. An einer Kreuzung sei es dann fast zu einem Zusammenstoß gekommen, weil ein 62 Jahre alter Autofahrer den entgegenkommenden Bus beim Abbiegen übersehen habe. Der 45 Jahre alte Busfahrer habe abrupt gebremst und den Zusammenstoß so verhindert. Zwei Kinder seien zur Untersuchung ins Krankenhaus gekommen, die anderen von ihren Eltern zu Ärzten gebracht worden.