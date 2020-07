Mann in Wohnung in Schwerte festgehalten und schwer verletzt

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen (Symbolbild).

Gert Westdörp

Schwerte. Ein Mann ist mehrere Tage in einer Wohnung in Schwerte (Nordrhein-Westfalen) festgehalten und schwer verletzt worden. Tatverdächtig sind drei Kollegen des Mannes, wie ein Polizeisprecher am Samstagabend sagte.