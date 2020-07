Wesel. Ein Kleinflugzeug ist in Wesel in ein Hausdach gestürzt. Drei Menschen kamen ums Leben – ein Kleinkind konnte gerettet werden.

