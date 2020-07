Münster. Der ehemalige Bundesliga-Profi Peter Niemeyer ist neuer Sportdirektor des Drittliga-Absteigers SC Preußen Münster.

Das gab der Club am Samstag bekannt. Der 36-Jährige erhielt demnach einen Vertrag über drei Jahre. Er sei überzeugt, dass er zum Verein passe und der Verein zu ihm, sagte der unweit von Münster aufgewachsene Niemeyer laut Mitteilung. „Jetzt gilt es, das, was in Schieflage geraten ist, wieder geradezurücken“. Niemeyer hatte unter anderem für Werder Bremen, Hertha BSC und SV Darmstadt 98 gespielt.