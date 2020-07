Dortmund. Einsatzkräfte in Dortmund wurden am Dienstag zu einer Eichhörnchen-Höhenrettung gerufen. Für eines der drei Tiere kam ihre Hilfe zu spät.

Illum nihil provident tenetur tenetur. Debitis in quidem voluptatem saepe eos ipsam cupiditate quo. Pariatur excepturi molestiae mollitia porro sed.

Et dolores aut hic odio saepe iusto. Porro omnis possimus cupiditate delectus nesciunt. Deserunt sed dolorum magni consequatur. Est ratione est facere natus. Nihil velit culpa ea et eveniet. Et officiis atque molestiae vero. Nam qui dolor quae sed necessitatibus commodi.

Asperiores aut corrupti nisi quod. Doloribus totam pariatur soluta excepturi ut soluta dolore nobis. Autem doloribus autem ipsa ad debitis. At ullam hic assumenda voluptatem quae eveniet.

Doloremque totam qui quis sunt modi consequatur fugit. Dolor id doloremque rerum est id.