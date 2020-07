Autofahrer überlebt Sturz in 16 Meter Tiefe leicht verletzt

Oben im Bild ist die Stelle zu sehen, an der ein Auto einen Zaun am Flughafen Düsseldorf durchbrach und unten rechts die Stelle, an der das Fahrzeug aufschlug.

David Young/dpa

Düsseldorf. Ein 33 Jahre alter Autofahrer ist am Düsseldorfer Flughafen in seinem Fahrzeug rund 16 Meter in die Tiefe gestürzt und hat den Unfall leicht verletzt überstanden.