Der oder die Täter zerstachen an über 40 Autos die Reifen.

Polizei Minden-Lübbecke

Preußisch Oldendorf. In der Nacht zu Freitag haben Unbekannte in Preußisch Oldendorf sowie in Harlinghausen und Getmold offenbar wahllos an über 40 Autos einen oder mehrere Reifen zerstochen. Die Polizei Minden-Lübbecke bittet nun um Hinweise.