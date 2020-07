Das Logo der Firma Tönnies ist an dem Dach eines Gebäudes zu sehen.

Guido Kirchner/dpa/Symbolbild

Gütersloh. Nach dem Corona-Ausbruch bei Tönnies ruht der Betrieb in Deutschlands größtem Schlachthof. Ein Konzept zur schrittweisen Wiedereröffnung ist in den vergangenen Tagen genau geprüft worden. Am Donnerstag wollen die Behörden eine Bewertung vornehmen.