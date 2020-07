Feuer an Streifenwagen: Mann in psychiatrischer Klinik

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife.

Lino Mirgeler/dpa/Archivbild

Versmold. Ein 35-Jähriger, der in Versmold bei Gütersloh drei Polizisten verletzt und Feuer an einem Streifenwagen gelegt haben soll, ist in eine psychiatrische Klinik gekommen.