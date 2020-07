Billerbeck. Ein Radfahrer hat in Billerbeck im Kreis Coesfeld beim Überqueren einer Straße laut Polizei nicht auf vorbeifahrende Autos geachtet - und ist von einem Auto erfasst worden.

Der 75-Jährige schleuderte durch die Windschutzscheibe des Wagens und wurde schwer verletzt, wie die Polizei am Montagabend mitteilte. Er wurde in ein Krankenhaus geflogen. Die Frau, die den E-Biker mit ihrem Wagen erwischte, blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 9500 Euro.