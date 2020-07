Münster. Eine Hochzeitsgesellschaft hat am Donnerstagabend den Verkehr auf der A43 behindert: Ein Auto-Korso fuhr zeitweise mit nur 30 Stundenkilometern und Warnblinklicht auf allen Fahrspuren. Die Polizei Münster forderte zur Unterstützung einen Hubschrauber an.

