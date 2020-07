Der Schriftzug "Polizei" an einem Polizeirevier.

Boris Roessler/dpa/Archivbild

Senden. Überraschungsgäste auf einer Party in Senden: Zwei Einbrecher sind auf die Festgesellschaft in Senden im Kreis Coesfeld gestoßen und dank der couragierten Zeugen in Untersuchungshaft gelandet.