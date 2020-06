Autofahrer zieht Frau in Graben: Und will sie missbrauchen

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.

Patrick Pleul/dpa/Symbolbild

Gütersloh. Die Polizei sucht nach einem Mann, der in Schloß Holte-Stukenbrock eine Frau (24) mit dem Auto mit nahm und sich dann in einem Graben an ihr vergehen wollte.