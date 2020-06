Bielefeld. Mit großem Charakter feierten die Profis von Arminia Bielefeld einen Sieg, der zwei Millionen Euro hätte kosten können. Und zeigten erneut, dass sie die Schale als Meister der 2. Liga zurecht erhielten. Und der Kapitän wurde auch noch Torschützenkönig.

Kapitän Fabian Klos bekam die „Radkappe“ für den Zweitliga-Meister und wird bald als erster Zweitliga-Spieler eine Torjäger-Kanone erhalten, vor dem Stadion feierten mehrere Hundert Fans begeistert die Mannschaft: Der letzte Spieltag der souveränen Aufstiegs-Saison war für Arminia Bielefeld noch einmal ein perfekter. Gekrönt von einer herausragenden Charakter-Leistung beim 3:0 (2:0) gegen den 1. FC Heidenheim, der trotz der Niederlage in der Relegation gegen Werder Bremen spielt.

„Die Mannschaft hat mich begeistert und überragenden Charakter bewiesen. Ich bin absolut stolz“, sagte Trainer Uwe Neuhaus: „Jetzt werden wir in die Pause und in den Urlaub gehen, und dann werden wir uns mit einer überragenden Atmosphäre zur Vorbereitung auf die Bundesliga treffen.“

Die Konstellation vor dem Spiel war brisant. Denn ein Aufstieg des Hamburger SV statt des Gegners Heidenheim hätte die Arminia rund zwei Millionen Euro Fernsehgeld kosten können. Doch die Arminia ließ von der ersten Sekunde keinen Zweifel daran, dass sie ungeachtet dessen auch im letzten Spiel alles gibt. Neuhaus bot die beste Elf auf und die spielte Heidenheim zwischenzeitlich fast an die Wand. FCH-Coach Frank Schmidt gab nachher zu, dass sein Team mehr Tore hätte kassieren können als die von Fabian Klos (14.), Andreas Voglsammer (17.) und des nach Lens wechselnden Jonathan Clauss (53.).

Dass die zwei Millionen Euro Arminia nun trotz des eigenen Sieges winken, weil der HSV 1:5 gegen Sandhausen verlor, war nur eine von vielen Belohnungen an diesem Tag. 68 Punkte bedeuten für den Rekord-Aufsteiger in die Bundesliga einen Vereinsrekord, die Arminia blieb die gesamte Rückrunde über ungeschlagen. Und vor allem: Klos sicherte sich mit seinem 21. Saisontor den Titel des Torschützenkönigs, der erstmals in der Zweitliga-Geschichte mit einer Torjäger-Kanone des Fachmagazins „Kicker“ geehrt wird.

Kurz nach dem Spiel begann ein bis in die Arena hörbares Hupkonzert, dann warteten zahlreiche Fans vor dem Stadion-Tor auf die Mannschaft. Die stieg auf eine Treppe im Inneren des Stadions, zeigte stolz die Meisterschale und sang, angeführt von Torhüter Stefan Ortega, „Aufsteiger DSC“.

Die „Radkappe“ hatte Ansgar Schwenken, Präsidiumsmitglied der Deutschen Fußball Liga (DFL), um 17.32 Uhr übergeben. In einer 2. Liga wurden die Ostwestfalen zum vierten Mal Meister. Die seit 2009 vergebene Meisterschale erhielten sie aber zum ersten Mal. Die Schale besteht aus poliertem 925er Sterling-Silber, hat einen Durchmesser von 50 Zentimetern und wiegt 8,5 Kilogramm. In der Mitte ist ein 1,2 Kilogramm schwerer Bergkristall eingefasst, von dem ein siebenstrahliger Stern ausgeht. Der Versicherungswert beträgt 30 000 Euro.