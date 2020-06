Gütersloh. Bürger im Kreis Gütersloh, die keine Corona-Symptome haben, können sich ab sofort auch bei ihrem Hausarzt auf das Virus testen lassen.

Das sieht eine Vereinbarung vor, die die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) auf den Weg gebracht hat, wie der Kreis am späten Dienstagabend mitteilte.

Bisher musste man ohne Symptome ein Diagnosezentrum ansteuern. Das erste hatte die KVWL am Carl-Miele-Berufskolleg in Gütersloh heute in Betrieb genommen. Dort könne man ohne Anmeldung Abstriche machen, es sei aber mit Wartezeiten zu rechnen, hieß es. Im Landkreis Gütersloh lebten Ende 2019 rund 365 000 Menschen.

Die Behörden in Nordrhein-Westfalen haben am Dienstag den Alltag von mehr als 640 000 Einwohnern in der Region um die größte deutsche Fleischfabrik erheblich eingeschränkt. Betroffen sind die Kreise Gütersloh und Warendorf. Hunderte Beschäftigte einer Schlachtfabrik in Rheda-Wiedenbrück hatten sich zuvor infiziert.