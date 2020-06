Eine Außenansicht zeigt am frühen Morgen das Gebäude des Fleischwerks Tönnies. Foto: David Inderlied/dpa

Gütersloh. Nach dem massenhaften Corona-Ausbruch in der Tönnies-Fleischfabrik in Rheda-Wiedenbrück hält jetzt auch Landrat Sven-Georg Adenauer (CDU) einen Lockdown in der Region für vorstellbar.