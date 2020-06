Bielefeld. Der Einsatz der ersten RRX-Züge hat die Pünktlichkeit auf den betroffenen Strecken in Nordrhein-Westfalen verbessert.

Beim Regionalexpress 11 (Düsseldorf - Hamm - Kassel) ist die Pünktlichkeitsquote im vergangenen Jahr um nahezu 20 Prozent gestiegen, beim RE 5 (Wesel - Koblenz) erhöhte sie sich um 10 Prozent, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Qualitätsbericht 2019 zum Schienennahverkehr in NRW hervorgeht. Der RE 5 war aufs Jahr gesehen aber die unpünktlichste Linie in NRW. Nur 60,4 Prozent der Verbindungen waren pünktlich. Als unpünktlich gilt dabei ein Zug erst, wenn er mehr als 3 Minuten und 59 Sekunden verspätet ankommt.

Insgesamt hat sich die Pünktlichkeit im regionalen Zugverkehr in NRW 2019 nur leicht verbessert. Über das Jahr betrachtet hätten insgesamt rund 84,8 Prozent aller Fahrten ihr Ziel pünktlich erreicht. Im Jahr 2018 hatte die Pünktlichkeitsquote 83,7 Prozent betragen. Die wenigsten Verspätungen hatten 2019 die S-Bahnen, die zu fast 91 Prozent ihr Ziel pünktlich erreichten. Allerdings lagen die Pünktlichkeitsquoten von Regionalexpress-Linien, Regionalbahnen und S-Bahnen noch unter den Werten von 2017.

Als Hauptgrund für die Verspätungen nennt der Bericht das überlastete Schienennetz in Nordrhein-Westfalen. Verspätungen im Fahrtverlauf ließen sich nur selten wieder abbauen und bremsten auch andere Züge. Gründe für Zugausfälle seien die zahlreichen Baustellen sowie Personalengpässe bei den Eisenbahnunternehmen oder Fahrzeugstörungen gewesen.