Ein Blaulicht leuchtet auf einem Einsatzwagen der Feuerwehr. Foto: picture alliance / Stephan Jansen/dpa/Symbolbild

Bielefeld. Nach einem Feuer in einem Imbisswagen haben Passanten am Montag in Bielefeld drei schwer verbrannte Menschen gelöscht und ihnen damit möglicherweise das Leben gerettet.