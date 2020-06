Bielefeld/Bayreuth . Vollgelaufene Keller, überflutete Fahrbahnen und Unfälle durch Aquaplaning: Feuerwehr und Polizei sind in einigen Teilen Deutschlands erneut wegen Starkregens im Einsatz. Zumindest für einzelne Region ist eine Entspannung der Wetterlage in Sicht.

Quia deleniti cupiditate quis delectus quia minima accusamus. Omnis similique magni beatae et aut et tempore. Tempore odio accusamus maiores vero voluptates voluptas et. Omnis dolor nisi dolores nihil et maxime ut. Quisquam dolorem alias similique aut dolore quibusdam veniam ipsa. Corporis fuga aliquam voluptate itaque. Amet aspernatur iste laboriosam ipsam eum sit. Nobis modi sunt quasi recusandae aut. Hic earum libero officia illum. Culpa ea vel distinctio quis. Odio accusantium et est sint. Vel laudantium eveniet tempora.