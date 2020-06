Bielefeld. Zwei Männer sind bei einer Kollision zweier Autos in Bielefeld schwer verletzt worden.

Ein 77 Jahre alter Mann wollte am Samstagabend an einer Einmündung mit seinem Wagen abbiegen und übersah das herannahende Fahrzeug eines 32-Jährigen, wie die Polizei mitteilte. Durch den Aufprall wurden beide Männer verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.