Recklinghausen. In Recklinghausen stirbt ein Mann durch einen Schuss aus einer Pistole. Ein Sportschütze ist beteiligt. War es ein Unglück? Eine Mordkommission soll den Fall klären.

