Paderborn. Der SC Paderborn hat Torwart Moritz Schulze und Stürmer Pascal Steinwender für die kommenden beiden Saisons verpflichtet.

Der 19 Jahre alte Schulze wechselt aus der U19 von RB Leipzig zum stark abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten. Steinwender kommt von Regionalligisten VfB Oldenburg zum SCP. Der 23-Jährige erzielte in 19 Partien der aktuell unterbrochenen Spielzeit in der Regionalliga Nord sieben Tore. Acht Treffer bereitete er vor.

„Moritz und Pascal sind zwei sehr gute Perspektivspieler, die bei uns den nächsten Schritt in ihrer sportlichen Entwicklung machen wollen“, wird Paderborns Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth am Mittwoch in einer Vereinsmitteilung des Tabellenletzten zitiert.