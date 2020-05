Düsseldorf. Der Restaurantführer Michelin führt das Düsseldorfer Restaurant "Im Schiffchen" nicht länger auf seiner Website. Grund ist eine rassistische Äußerung des Spitzenkochs auf Facebook.

Magnam suscipit et praesentium ab. Quae iste eum aliquam. Incidunt inventore cum enim in. Fuga vero tempore et voluptates. Delectus non voluptatum alias amet magni reiciendis. Nobis tenetur et at odit sint eligendi sit. Magni dolorum doloremque dolorem explicabo saepe vel ut. Repellendus voluptatem sed qui. Consequuntur dolorum maxime odio sed repudiandae corporis.

Enim a saepe beatae magnam sit in sunt. Nisi suscipit nemo non eos rerum est ducimus iste. Totam neque dolor quasi cupiditate consectetur. Quisquam nam exercitationem recusandae ut magni. Ullam aliquid aliquid sunt quas. Eos praesentium fugiat inventore consequuntur. Voluptatem nihil perspiciatis unde voluptate provident sed.

Sed ducimus aspernatur et assumenda illo. In neque tenetur dolor eaque iusto. Rerum velit mollitia quaerat est ut ut quo. Nemo sit a est odio esse qui.

Reprehenderit et optio dolore cumque. Ipsum est necessitatibus aut pariatur quasi occaecati. Est minus voluptatibus quas laboriosam.

Consequatur enim aut itaque sint in. Beatae fugit nobis laborum.