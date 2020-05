Emsdetten. Ein Lehrer der Geschwister-Scholl-Realschule in Emsdetten hat sich nach Angaben des Kreises Steinfurt mit dem Coronavirus infiziert. 39 Schüler seien vorsorglich in Quarantäne geschickt worden. Weitere Lehrer seien ebenfalls betroffen.

