Ochtrup. In Nordrhein-Westfalen haben am Mittwochmorgen unter besonderen Schutzmaßnahmen in der Corona-Krise die ersten Freibäder geöffnet.

So warteten die ersten Schwimmfans in Ochtrup im nördlichen Münsterland bereits um kurz vor 6.00 Uhr auf den Einlass. Hier war die Freude doppelt groß, denn das Bergfreibad wurde seit dem vergangenen Jahr saniert. Im vergangenen Jahr war die Freibad-Saison in der Stadt im Kreis Steinfurt bis auf drei Tage ausgefallen.

„Wir haben die ersten 100 Schwimmer ab 6.00 Uhr eingelassen“, sagte der Leiter der Stadtwerke Ochtrup, Robert Ohlemüller, als Badbetreiber am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. „Bereits die Frühschwimmer standen Schlange“. Wie auch in anderen Bädern in Nordrhein-Westfalen galten für den Start strenge Hygieneregeln. So sind vorerst die warmen Duschen im Bereich der Umkleidekabinen geschlossen. Nach dem ersten Durchgang folgte eine Reinigung, bevor dann erneut 100 Schwimmer ins Bergfreibad durften.

„Wir lernen jetzt und schauen, wie die Leute sich verhalten. Nach der ersten Woche werden wir entscheiden, ob wir mehr als 100 zulassen“, sagt Ohlemüller. Von den Regeln her dürften es ein paar mehr sein. Der Einlass ist nur nach vorheriger Online-Anmeldung möglich.