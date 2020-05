Münster. Bei einem Brand in der Innenstadt von Münster ist Polizeiangaben zufolge ein Schaden in sechsstelliger Höhe entstanden.

Wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte, waren 48 Einsatzkräfte mit dem Löschen des Brands am Dienstagabend beschäftigt. Demnach konnten sich rund 10 Personen vor den Flammen in Sicherheit bringen, verletzt wurde niemand.

Mehrere Zeugen hatten Rauch in der Straße Spiekerhof gemeldet. Einsatzkräfte stellten einen Brand auf einem Flachdachgebäude fest. Ein Ladenlokal im Erdgeschoss des Gebäudes musste laut Feuerwehr gewaltsam geöffnet werden, um auch dort die Flammen zu bekämpfen. Zudem seien mehrere angrenzende Wohnungen geöffnet und kontrolliert worden. Nach rund zweieinhalb Stunden war der Einsatz beendet. Die Brandursache wird nun ermittelt.