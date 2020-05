Nach einem Unfall auf der A 2 bei Porta Westfalica schwebt ein Lkw-Fahrer in Lebensgefahr.

dpa/Friso Gentsch

Porta Westfalica. Nach einem schweren Unfall am Samstagnachmittag auf der A 2 bei Porta (Kreis Minden-Lübbecke) schwebt ein Lkw-Fahrer auch am Sonntagmorgen noch in Lebensgefahr, wie die Polizei mitteilt. Der Lkw-Fahrer war auf ein Stauende aufgefahren, wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert.