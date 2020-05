Bielefeld. 140 von bundesweit 450 Jugendherbergen sollen in der kommenden Woche wieder den Betrieb aufnehmen.

Das sagte ein Sprecher des Deutschen Jugendherbergswerk am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Die Häuser mussten nach Anweisungen der Bundesländer wegen der Corona-Pandemie im März schließen. In der Regel laufen die Erlasse am Montag (18. Mai) aus. Welche Jugendherbergen jetzt genau wieder an den Start gehen, steht noch nicht fest.

Die Landesverbände müssen noch offene Fragen mit den jeweiligen Landesregierungen klären. So ist noch unklar, in welchem Umfang die Gäste kommen dürfen. Ob die Zahl der belegten Zimmer reduziert werden muss oder die der Betten, ist dabei einer der offenen Fragen. Auch bei den Hygienekonzepten für die Anmeldung und in den Küchen gibt es aus Sicht der Jugendherbergen noch Klärungsbedarf. „Der Hauptverband hat mit einer Expertin aus dem Saarland ein Konzept entwickelt, das die Landesverbände jetzt als Grundlage für die Abstimmung vor Ort nutzen können“, sagte Sprecher Justin Blum.

Welche Jugendherbergen in der zweiten Mai-Hälfte wieder Gäste empfangen, sei auch eine Kosten-Nutzen-Rechnung. „Die größeren Häuser in den größeren Städten, die mehr von den Touristen leben, können untern den eingeschränkten Bedingungen eher wieder öffnen. Für die kleineren Häuser im eher ländlichen Raum, die von Schulklassen oder Gruppen leben, lohne sich die Öffnung jetzt noch nicht. „Wann die Schüler wieder kommen, ist ja derzeit noch nicht absehbar“, sagt Blum.