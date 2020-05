Zu hohe Corona-Gefahr für Schwangere in Flüchtlingsheim CC-Editor öffnen

Münster. Das Land Nordrhein-Westfalen darf eine schwangere Asylsuchende und ihren Ehemann in der Corona-Krise nicht länger zwingen, in einer Gemeinschaftsunterkunft in Rheine zu wohnen.