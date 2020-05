Nach Corona-Ausbruch in Coesfeld: Tests für alle Mitarbeiter von Schlachtbetrieben in NRW CC-Editor öffnen

Eine elektronenmikroskopische Aufnahme zeigt das Virus, das COVID-19 verursacht. Archivbild

Uncredited/NIAID-RML/via Ap/dpa/Archivbild

Coesfeld. Nach dem Corona-Ausbruch unter den Beschäftigten einer fleischverarbeitenden Firma in Coesfeld sollen die Mitarbeiter aller Schlachtbetriebe in Nordrhein-Westfalen auf das Virus getestet werden. Das teilte Regierungssprecher Christian Wiermer am Freitag mit.