Wurde Bluttat in Bielefeld erst durch Justizpanne möglich?

Trauernde haben am Tatort Kerzen aufgestellt.

Festim Beqiri

Bielefeld. Der 18-Jährige, der am Donnerstag in Bielefeld einen 17-Jährigen in Raubabsicht erstochen haben soll, ist fünf Wochen vor der Tat aus der Untersuchungshaft entlassen worden – weil die Justiz meinte, dass sie wegen der Corona-Krise keinen Prozess gegen ihn führen könne. Eine Fehleinschätzung, wie die Justiz inzwischen zugibt.