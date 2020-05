Lienen. Im Zuge der Untersuchungen um die Explosion einer Gasflasche in einem Mehrfamilienhaus in Lienen Anfang Februar, bei der ein 19-jähriger Feuerwehrmann ums Leben kam, haben die Ermittler eine Bewohnerin des Hauses vorläufig festgenommen. Ihre DNA-Spuren sind an der Flasche gefunden worden. Das Motiv ist noch unklar.

