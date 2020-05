Bünde/Bruchmühlen. Nach einem Auffahrunfall zwischen einem Auto und einem Kleintransporter war die A 30 zwischen Bruchmühlen und Bünde in Richtung Hannover am frühen Nachmittag vollgesperrt.

Quaerat dolorum ab quia quibusdam. Sint sunt quis fuga est. Totam asperiores et reprehenderit quis voluptatum aut. Quasi non voluptatem illum ipsum maiores minus possimus neque. Consequatur totam rem magnam voluptas praesentium non perspiciatis odit.