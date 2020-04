Polizei sucht per Öffentlichkeitsfahndung unbekannten Mann CC-Editor öffnen

Mehrere Streifenwagen der Polizei stehen aufgereiht nebeneinander. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild

Münster. Die Polizei in Münster sucht per Öffentlichkeitsfahndung nach der Identität eines Mannes, der am vergangenen Samstag mit schweren Brandverletzungen gefunden wurde.