Ahlen. An mindestens 40 Autos hat ein Unbekannter in Ahlen im Münsterland die Reifen zerstochen.

„Es kommen immer noch mehr Meldungen über weitere Fälle rein“, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen. Der Unbekannte sei in der Nacht zum Sonntag offensichtlich durch ein Wohngebiet gelaufen und habe mit einer etwa vier Zentimeter breiten Messerklinge in die Reifen gestochen. „Dafür braucht man schon erhebliche Kraft“, sagte der Sprecher. Ein Muster sei hinter den Taten bislang nicht zu erkennen - es seien nicht nur hochwertige Fahrzeuge beschädigt worden. Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise von Zeugen.