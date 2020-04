Schloß Holte-Stukenbrock. Bei einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos in Schloß Holte-Stukenbrock im ostwestfälischen Kreis Gütersloh sind am Mittwochnachmittag drei Männer um Leben gekommen.

