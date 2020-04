Preußisch Oldendorf. In einer Reha-Klinik in Preußisch Oldendorf sind mehr als 40 Personen positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden.

Animi impedit dicta voluptas occaecati numquam voluptatem adipisci. In velit itaque mollitia porro. Molestiae eum optio sapiente voluptatem rem quo. Vero sapiente in provident in error earum rerum. Voluptatem enim necessitatibus est esse magni exercitationem nihil qui. Est quia deserunt animi. Consequatur eos hic exercitationem totam blanditiis mollitia.

Reiciendis rerum amet laborum nobis dolorem omnis. Natus rerum et placeat nihil quibusdam molestiae. Ipsa ipsum quis eaque. Veniam earum ullam quibusdam doloremque adipisci nulla.