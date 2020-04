Die Verwaltungsgebäude von Bertelsmann in Gütersloh. Foto: Bernd Thissen/dpa/Archivbild

Gütersloh. Bertelsmann meldet Vollzug: Das Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen mit Sitz in Gütersloh ist ab sofort Alleineigentümer von Penguin Random House mit Sitz in New York.