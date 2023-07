Gewitter Foto: Tobias Hartl/Vifogra/dpa/Symbolb up-down up-down Wetter 2023 bisher mehr als 140.000 Blitze in NRW Von dpa | 04.07.2023, 12:15 Uhr

In Nordrhein-Westfalen hat es in der ersten Jahreshälfte insgesamt 144.946 mal geblitzt. Das teilte das Münchner Unternehmen Nowcast, das unter anderem für den Deutschen Wetterdienst Blitze ortet, am Dienstag in seiner Halbjahresbilanz mit. NRW landete damit im bundesweiten Vergleich auf dem fünften Platz - hinter Bayern (554.525 Blitze), Baden-Württemberg (253.021 Blitze), Niedersachsen (228.215 Blitze) und Hessen (186.463).