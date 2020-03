Auf dem Friedhof stehen auf einer Tafel die Namen der Opfer des Flugzeugabsturzes vor fünf Jahren. Foto: Christian Böhmer/dpa/Archivbild

Haltern am See. Vor fünf Jahren zerschellte der Germanwings-Airbus mit der Flugnummer 4U9525 an einem Berg in den Alpen. Alle 150 Insassen starben. Gedenkfeiern wurden wegen der Corona-Krise abgesagt. In Südfrankreich soll trotzdem ein Kranz niedergelegt werden.