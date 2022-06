ARCHIV - Ein katholischer Bischof hält während einer Messe ein Kreuz in den Händen. Foto: Peter Kneffel/dpa/Symbolbild FOTO: Peter Kneffel up-down up-down Kirche 2021 fast 98.000 Austritte aus katholischer Kirche in NRW Von dpa | 27.06.2022, 14:41 Uhr

Im vergangenen Jahr ist in Nordrhein-Westfalen die Zahl der Austritte aus der katholischen Kirche in die Höhe geschnellt. Insgesamt 97.896 Austritte seien gezählt worden, teilte die Deutsche Bischofskonferenz (DBK) am Montag in Bonn mit. Gegenüber den Vorjahren war dies die höchste Zahl von Austritten aus der katholischen Kirche.