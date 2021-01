Wie hoch sind die Corona-Zahlen im Kreis Steinfurt?

Foto: Michael Gründel / Grafik: noz.de

Steinfurt. Im Kreis Steinfurt sind bislang 216 Menschen mit einer Corona-Infektion verstorben. Es gab 75 Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag. In Lotte blieb die Zahl der aktuell Infizierten unverändert, in Westerkappeln sank sie um zwei. Alle Zahlen vom Mittwoch, 20. Januar 2021.

In Lotte ist die Zahl der aktuell Infizierten im Vergleich unverändert geblieben (27), in Westerkappeln sind aktuell 15 Menschen mit dem Virus infiziert (-2 im Vergleich zum Vortag). Die 7-Tage-Inzidenz lag am Mittwoch bei 97 (Vortag 100).