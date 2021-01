Im Kreis Steinfurt gab es 84 Neuinfektionen mit Covid-19, die 7-Tage-Inzidenz lag am Samstag, 16. Januar, bei 113. (Symbolfoto)

Michael Gründel

Steinfurt. Im Kreis Steinfurt ist die Zahl der Corona-Todesfälle am Samstag um vier auf nun 206 gestiegen. Es gab 84 Neuinfektionen zum Vortag, und die 7-Tage-Inzidenz lag bei 113. In Lotte blieb die Zahl der aktuell Infizierten konstant, in Westerkappeln stieg sie an. Alle Zahlen vom Samstag, 16. Januar 2021.

In Lotte blieb die Zahl der aktuell Infizierten im Vergleich zu Freitag konstant bei 25, in Westerkappeln stieg die Zahl der aktuellen Fälle von 19 auf 20. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie haben sich im Kreis Steinfurt nachweisl