Wie hoch sind die Corona-Zahlen im Kreis Steinfurt?

Foto: Michael Gründel / Grafik: noz.de

Steinfurt. Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Steinfurt liegt bei 52 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. In Lotte liegt die Zahl der aktuell Infizierten bei 6, in Westerkappeln sind es 11. Alle Zahlen von Sonntag, 7. Februar 2021.

