Kreis Steinfurt

Steinfurt. Im Kreis Steinfurt haben sich seit Ausbruch der Corona-Pandemie nachweislich 8582 Menschen mit dem Virus Sars-CoV-2 angesteckt. 7459 von ihnen sind wieder gesund. In Lotte gibt es aktuell 23 Corona-Fälle, in Westerkappeln 9. Alle Zahlen vom Montag, 11. Januar 2021.

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle beträgt nach Angaben des Kreises Steinfurt am Montag, 11. Januar, 8582 (8541). In Lotte ist die Zahl der aktuell Infizierten (23) im Vergleich zum Vortag unverändert, in Westerkappeln ist die Anzahl der