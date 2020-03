Steinfurt. Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionsfälle im Landkreis Steinfurt hat sich erneut verdoppelt. 23 Infizierte vermeldet der Landkreis am Donnerstagmorgen – am Vortag waren es elf gewesen.

